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В городах России провайдеры начали отключать уличные камеры

Сергей Михневич
31 января, 2021 13:10
1 мин
Сергей Михневич
31 января, 2021 13:10
1 мин
Протесты в России
Flickr

В ряде городов страны отключены уличные видеокамеры, которые должны фиксировать правонарушения. Об этом сообщает «Общество защиты интернета».

Так, камеры «исчезли» у абонентов в Бийске, Алтайском крае. В Уфе провайдер «Уфанет» убрал камеры с сервиса публичных камер maps.ufanet.ru по пути следования шествия, либо они не доступны. Отключена камера с видом на центральную площадь в Симферополе. Перестал работать сайт «Ростелекома» с камерами Липецка, в Астрахани убрали возможность выбора камер, выключили камеры в центре города.

В Челябинске на несколько часов приостановлена видеотрансляция с камер уличного наблюдения, которую обеспечивала компания «Интерсвязь», передает Znak.

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