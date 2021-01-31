В городах России провайдеры начали отключать уличные камеры

Политика

В ряде городов страны отключены уличные видеокамеры, которые должны фиксировать правонарушения. Об этом сообщает «Общество защиты интернета».

Так, камеры «исчезли» у абонентов в Бийске, Алтайском крае. В Уфе провайдер «Уфанет» убрал камеры с сервиса публичных камер maps.ufanet.ru по пути следования шествия, либо они не доступны. Отключена камера с видом на центральную площадь в Симферополе. Перестал работать сайт «Ростелекома» с камерами Липецка, в Астрахани убрали возможность выбора камер, выключили камеры в центре города.

В Челябинске на несколько часов приостановлена видеотрансляция с камер уличного наблюдения, которую обеспечивала компания «Интерсвязь», передает Znak.