В Германии решили судьбу «Северного потока — 2». Проект вряд ли увидит свет
Новый экспортный газопровод из РФ в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2», вероятнее всего, так и не будет запущен.
Стало известно, что проект может быть остановлен полностью. О том, что соответствующее решение может быть принято уже в ближайшее время, сообщил глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек.
Он пояснил — в настоящее время Берлин советуется по данному вопросу с единомышленниками из США и Европы.
В заключение он добавил, что мера «не является санкционной, но это все ещё возможно». На новый доклад по проекту может понадобится несколько месяцев, сообщил министр в эфире телеканала ARD.
Ранее о том, что газопровод не должен увидеть свет, заявил украинский лиедр Владимир Зеленский, реагируя на решение российских властей признать республики Донбасса.