В Германии раскритиковали поведение американских IT-компаний

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал американские IT-компании, которые заблокировали аккаунты Дональда Трампа в соцсетях. Он считает, что вопрос о свободе мнений в интернете не могут решать менеджеры Кремниевой долины.

«Насилие в Вашингтоне показывает, что мы не можем отдавать на откуп ответ на вопрос, как не допустить разжигания ненависти в сети и где проводить линию между ним и свободой выражения мнения, только лишь менеджерам в Кремниевой долине», - заявил глава немецкого МИД.

Маас добавил, что этот вопрос требует ясных правовых правил, передаёт «ТАСС».

Напомним, ранее компания Twitter закрыла доступ к одноименной социальной сети президенту США Дональду Трампу. Также президент временно лишился возможности публиковать сообщения в Facebook и Instagram. Соцсети заявили, что опасаются, что новые публикации Трампа могут привести к повторным беспорядкам.