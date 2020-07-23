В Генпрокуратуре вступились перед Александром Бастрыкиным за следователя-взяточника

Политика

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Генпрокурор России Игорь Краснов отказал главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину в возобновлении расследования в отношении следователя Руслана Миниахметова.

Уголовное дело в отношении сотрудника СК Миниахметова было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере). Данные следователей, основанные на материалах ФСБ, говорят о получении Миниахметовым незаконного вознаграждения от банкиров, в отношении которых им проводилось расследование.

Первоначально, вскоре после начала уголовного дела, санкционированного главой СК Александром Бастрыкиным, заместитель Генпрокурора РФ Виктор Гринь отменил расследование в отношении Миниахметова. В ответ, Бастрыкин направил обжалование Генпрокурору, который уже окончательно определил судьбу Миниахметова.

Оказавшийся в центре внимания следователь принимал участие во многих громких процессах, как против высокопоставленных чиновников и бизнесменов, так и против генералов МВД и оппозиционера Алексея Навального, передает РБК.