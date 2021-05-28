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Политика
В ФСБ заявили о разногласиях с США насчет принадлежности «исторического залива» России
28 мая, 2021 08:26
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Russian FSB press service/Global Look Press
США ставят под сомнение принадлежность к российскому государству залива Петра Великого в Приморье. Об этом заявил руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.
Американская сторона права с точки зрения международных норм. Но законы, определяющие морскую границу, не распространяются на «исторические заливы». К таким, в частности, относится залив Петра Великого, признанный таковым 4 июля 1957 года, пишет РИА Новости.
Генерал ФСБ заявил, что в этой ситуации недопустимы инциденты, подобные тем, который произошел в ноябре 2020 года. Тогда миноносец ВМС США зашел в российские воды в заливе и прошел вглубь на два километра. Российский противолодочный корабль отогнал судно.
Американцы объясняли, что не считают воды территорией России.
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