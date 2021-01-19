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В этом году Владимир Путин не изменил своей привычке на Крещение
19 января, 2021 14:22
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Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, купался ли Владимир Путин в проруби в этом году. Глава государства делал это на протяжении нескольких лет.
«Вы знаете, что он традиционно это делает. Традиции он не изменяет», - сказал Песков. Его слова приводит РБК.
Праздник Крещение Господне отмечается 19 января. Ранее церковь рекомендовала россиянам отказаться от массовых купаний в проруби.
В прошлом году о купании Путина не сообщалось - 19 января 2020 года президент был на конференции в Берлине. До этого он два года окунался в прорубь - в 2019-м и 2018-м.
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