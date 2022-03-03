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Политика
В Чехии завели дело на одобривших российский «геноцид» в Украине
3 марта, 2022 14:51
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Youtube / DW на русском
Девять жителей Чехии привлекли к уголовной ответственности после публичного одобрения ввода войск РФ в Украину. Об этом рассказали местные СМИ.
Известно, что одному из подозреваемых выдвигалось обвинение в том, что он отрицал и одобрял «геноцид» в отношении украинцев. Фигурант дела оставил ряд публичных комментариев в поддержку ввода войск РФ в соцсетях. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Всего в Чехии рассматривается порядка 200 подобных случаев, отмечает «ТАСС».
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