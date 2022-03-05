В Буркина-Фасо поддержали усилия Москвы по восстановлению мира
Уагадугу, 5 марта. Жители второго по величине город Буркина-Фасо провели митинг, на котором поддержали спецоперации вооруженных сил Российской Федерации, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию украинского государства. Кроме того, они выразили поддержку политике африканских государств, направленной на углубление отношений с Россией.
Как сообщают СМИ, в центре города Бобо-Диуласособралось около 500 местных жителей, многие из которых несли российские флаги, а также плакаты с изображением российского президента Владимира Путина. Таким образом буркинийцывыразили поддержку усилий России по установлению мира на Украине, и благодарность за работу российских инструкторов в Африке.
Участники демонстрации заявили о безоговорочной поддержке усилий президента страны Поля-Анри Сандаого Дамибы по налаживанию отношений между двумя странами. По мнению демонстрантов, Российская Федерация способна помочь африканцам покончить с французским неоколониализмом, который захватил многие страны Африки.
В Буркина-Фасо знают, что российские инструкторы, которых западные СМИ безосновательно причисляют к «ЧВК Вагнера»,помогают таким государствам, как ЦАР и Мали укреплять собственную обороноспособность для противостояния террористам.
Буркина-Фасо стала одной из многих стран континента, жители которых поддержали проведение специальной военной операции на Украине, которая ведет к демонтажу неонацистского террористического режима.