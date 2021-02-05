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Политика
В Бундестаге дали России надежду на завершение «Северного потока-2»
5 февраля, 2021 17:36
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Руководитель ответственного за международные дела комитета Бундестага Норберт Рётген предположил, что приостановка строительства «Северного потока-2» является лишь инструментом ведения переговоров между Россией, США и ЕС.
Таким образом, введение моратория может послужить паузой для вступления в комитета Бундестага переговоры, считает Рётген.
Как передает ТАСС, ранее стало известно о том, что в Соединенных Штатах рассматривается вопрос о снятии санкций с проекта. Для окончательного решения США требуют у России соблюдения ряда условий.
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