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Политика

В Беларуси врачей увольняют с работы по политическим причинам

Антон Мельников
14 апреля, 2021 22:55
3 мин
Антон Мельников
14 апреля, 2021 22:55
3 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Минске за две недели с работы уволили четверых врачей. Все лишились работы по политическим причинам. На проблемы медиков с работой обратило внимание белорусское издание TUT.by.

12 апреля из Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) неврологии и нейрохирургии был уволен Руслан Бадамшин. В медучреждении он работал врачом функциональной диагностики. После начала протестных волнений в Беларуси, мужчину задерживали 5 раз. В общей сложности он провёл под административным арестом 63 дня.

После последнего ареста мужчина опоздал на работу. Его выпустили из изолятора в чужом городе около 7 утра. Кроме того, ему был необходим душ, которого в СИЗО не было, и чистая одежда. В итоге приехать на работу он смог только к 12 часам дня. Руководство больницы уволило врача с формулировкой «в связи с отсутствием на работе 8.04.2021 с 10.00 по 12.00 без уважительных причин».

Другой врач, которого уволили из-за оклополитической активности - врач-кардиолог РНПЦ «Мать и дитя» Елена Баранова. Её стаж как врача в области кардиологии около 25 лет. 7 апреля женщину уволили за комментарий под постом в социальной сети Facebook.

В комментарии Елена высказала своё отношение к сотрудникам ОМОНа, которые жестко задерживали несогласных с действующим в Беларуси политическим режимом. В частности, женщина написала, что «никогда не простит им (силовикам) сына». Через два месяца её комментарий показали руководству медучреждения. В тот же день женщину уволили.

Похожая история произошла со стоматологом Натальей Любецкой. Именно её муж Андрей разместил первоначальный пост в Facebook за комментарий к которому уволили Елену Баранову.

1 апреля в доме Любецких прошёл обыск. При этом сама Наталья пропала. Позже её показали в «шпионском фильме» белорусского государственного телеканала ОНТ. Она оказалась причастна к истории из-за того, что училась в одной школе с Игорем Макаром. Он в свою очередь был якобы замешан в спецоперации белорусских спецслужб.

На следующий день, когда женщина вышла на работу в поликлинику, ее попросили уволиться по собственному желанию.

Последним уволенным медиком стала Ирина Беньковская. Она работала врачом лабораторной диагностики в минской поликлинике.

25 марта женщину задержали на проспекте Независимости. Она была одета в красное пальто и белое платье. На Ирину составили протокол, где указали, что она принимала участие в несанкционированном митинге, чтобы выразить свои политические взгляды. 13 апреля женщину уволили.

Полные истории лишившихся работы минских врачей приведены на сайте издания TUT.by.

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