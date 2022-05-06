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Политика
В ближайшее время в Москве откроется посольство Луганской народной республики
6 мая, 2022 18:29
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Alexander Rekun/Global Look Press
Посольство Луганской народной республики (ЛНР) в Москве может открыться в ближайшее время. Об этом заявил посол республики в России Родион Мирошник.
По его словам, посольство может начать работу через несколько недель. Сейчас есть согласованное помещение, в котором будет размещаться диппредставительство - это в центре Москвы.
В настоящее время ведется кадровая работа и обучение сотрудников. Также решаются организационные вопросы, пишет «РИА Новости».
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