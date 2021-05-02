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Политика
В Бишкеке возбудили 11 уголовных дел из-за конфликта на границе
2 мая, 2021 13:43
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Pixabay
В Киргизии возбуждено 11 уголовных дел из-за вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, сообщил на брифинге в Бишкеке заместитель главы министерства Эркебек Аширходжаев.
«Всего возбуждено 11 уголовных дел, которые сейчас расследуются», - заявил он.
Сообщается, что дела возбуждены в том числе по статьям «Убийство», «Массовые беспорядки», «Незаконное пересечение границы», «Хулиганство» и «Преступление против мира».
Напомним, в конце апреля на границе Киргизии и Таджикистана в результате конфликта около водораспределительного пункта «Головной» произошла перестрелка. В результате столкновений 34 человека погибли и 120 пострадали, пишет ТАСС.
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