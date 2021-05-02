В Бишкеке возбудили 11 уголовных дел из-за конфликта на границе

Политика

В Киргизии возбуждено 11 уголовных дел из-за вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, сообщил на брифинге в Бишкеке заместитель главы министерства Эркебек Аширходжаев.

«Всего возбуждено 11 уголовных дел, которые сейчас расследуются», - заявил он.

Сообщается, что дела возбуждены в том числе по статьям «Убийство», «Массовые беспорядки», «Незаконное пересечение границы», «Хулиганство» и «Преступление против мира».

Напомним, в конце апреля на границе Киргизии и Таджикистана в результате конфликта около водораспределительного пункта «Головной» произошла перестрелка. В результате столкновений 34 человека погибли и 120 пострадали, пишет ТАСС.