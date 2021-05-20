В Берлине отказались устанавливать памятник погибшим в годы войны украинцам

Политика

Депутаты Бундестага отклонили предложение установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Мельник заявил, что на Украине разочарованы решением Бундестага отклонить предложение о создании в Берлине мемориала в память о 8 млн погибших от рук нацистов украинцев.

Он напомнил, что немецкие депутаты ранее приняли решение об установке мемориала полякам, ставшим жертвами нацизма, пишут «Известия».