Новости – Политика
Политика
В белорусском КГБ определились кого винить в госперевороте
30 апреля, 2021 12:50
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Представители Комитета государственной безопасности Беларуси раскрыли общественности список всех обвиняемых в попытке захвата власти в стране.
По статье о заговоре и захвате государственной власти проходят 9 человек. Среди них: Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.
При этом Федута, Зенкович, Костусев и Голубович уже сейчас находятся в руках спецслужб. Об этом сообщает telegram-канал TUT.BY.
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