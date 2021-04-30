В белорусском КГБ определились кого винить в госперевороте

Политика

Представители Комитета государственной безопасности Беларуси раскрыли общественности список всех обвиняемых в попытке захвата власти в стране.

По статье о заговоре и захвате государственной власти проходят 9 человек. Среди них: Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.

При этом Федута, Зенкович, Костусев и Голубович уже сейчас находятся в руках спецслужб. Об этом сообщает telegram-канал TUT.BY.