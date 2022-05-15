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Политика
В Беларуси ждут вхождения в ОДКБ десятка новых стран
15 мая, 2022 17:31
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин выразил уверенность, что ОДКБ будет серьезно расширяться за счет новых стран-членов организации. Об этом он заявил белорусской газете «Во славу Родины».
По его словам, через несколько лет в ОДКБ войдут десятки новых стран. Мироустройство претерпевает серьезные изменения, однако ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность при миролюбивой политике.
Хренин отметил, что через несколько лет это будет уже не семь стран, а десятки государств, ценящих мир и стабильность, пишет «РИА Новости».
Сейчас в ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, и Узбекистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году.
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