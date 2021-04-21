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Политика
В Беларуси задержанным по делу о подготовке госпереворота предъявлено обвинение
21 апреля, 2021 23:33
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Ilya Galakhov/Global Look Press
В Беларуси четверым задержанным по делу о подготовке государственного переворота предъявлено обвинение.
По данным КГБ, их обвиняют в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, передает ТАСС.
Напомним, российские и белорусские спецслужбы совместно предотвратили «военный переворот» в Беларуси, который планировалось провести в День Победы 9 мая. Задержанные якобы планировали осуществить военный переворот в республике «по отработанному сценарию цветных революций». Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что задержанные в Москве лица готовили покушение на его детей.
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