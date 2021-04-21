В Беларуси задержанным по делу о подготовке госпереворота предъявлено обвинение

Политика

В Беларуси четверым задержанным по делу о подготовке государственного переворота предъявлено обвинение.

По данным КГБ, их обвиняют в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, передает ТАСС.

Напомним, российские и белорусские спецслужбы совместно предотвратили «военный переворот» в Беларуси, который планировалось провести в День Победы 9 мая. Задержанные якобы планировали осуществить военный переворот в республике «по отработанному сценарию цветных революций». Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что задержанные в Москве лица готовили покушение на его детей.