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Политика

В Беларуси задержан лидер старейшей оппозиционной партии

Артем Денисов
13 апреля, 2021 04:02
1 мин
Артем Денисов
13 апреля, 2021 04:02
1 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Лидер старейшей оппозиционной партии Беларуси - партии БНФ Григорий Костусев задержан.

«Костусев задержан», - написал в Facebook Дмитрий Антончик, выступавший доверенным лицом политика как кандидата в депутаты на парламентских выборах в 2016 году.

Лидера партии задержали вечером 12 апреля в Шклове. В настоящее время он находится в СИЗО в Минске. Причины задержания не указываются.

В конце марта текущего года Костусев, на фоне отказа минских властей в проведении акции по случаю «Дня воли», заявлял о планах это обжаловать.

Тем временем, в Гомеле началось рассмотрение дела «о подготовке к захвату зданий госорганов». Подсудимыми по делу выступают люди, которые были доверенными лицами оппозиционного кандидата Светланы Тихановской на президентских выборах 2020 года.

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