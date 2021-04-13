В Беларуси задержан лидер старейшей оппозиционной партии

Политика

Лидер старейшей оппозиционной партии Беларуси - партии БНФ Григорий Костусев задержан.

«Костусев задержан», - написал в Facebook Дмитрий Антончик, выступавший доверенным лицом политика как кандидата в депутаты на парламентских выборах в 2016 году.

Лидера партии задержали вечером 12 апреля в Шклове. В настоящее время он находится в СИЗО в Минске. Причины задержания не указываются.

В конце марта текущего года Костусев, на фоне отказа минских властей в проведении акции по случаю «Дня воли», заявлял о планах это обжаловать.

Тем временем, в Гомеле началось рассмотрение дела «о подготовке к захвату зданий госорганов». Подсудимыми по делу выступают люди, которые были доверенными лицами оппозиционного кандидата Светланы Тихановской на президентских выборах 2020 года.