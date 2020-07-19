В Беларуси задержан бывший кандидат на пост президента страны

Политика

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В субботу, в белорусском городе Гомель задержали бывшего кандидата в президенты Беларуси Владимира Непомнящих. Задержание произошло за полчаса до начала агитационного мероприятия против Александра Лукашенко.

Как передает «Радио Свобода», агитация против действующего президента была запланирована на 12:00, однако около 11:30 сотрудники правоохранительных органов не позволили Непомнящих совершить задуманное.

Как сообщает REGNUM, сотрудники милиции ещё с утра дежурили возле Центра инклюзивной культуры, где была назначена встреча. Несмотря на арест политика, собрание все же состоялось под руководством правозащитника Василия Полякова.