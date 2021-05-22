Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

В Беларуси заблокировали один из самых популярных русскоязычных спортивных сайтов

Сергей Михневич
22 мая, 2021 12:03
1 мин
Сергей Михневич
22 мая, 2021 12:03
1 мин
Pixabay
Pixabay

В Беларуси заблокировали доступ к сайту крупнейшего в России спортивного издания Sports.ru. Сейчас доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, сообщает портал Tut.by в своем Telegram-канале.

По мнению ведомства, в материалах сайта имеется нарушение законов об азартных играх, в связи с чем были уведомлены налоговые органы.

Основатель ресурса Дмитрий Навоша ранее выступал с критикой действий Александра Лукашенко, а несколько дней назад высказался в поддержку портала Tut.by, у журналистов которого прошли обыски.

Ранее в Беларуси был заблокирован сайт «Трибуна». Он публиковал много информации о спортсменах, которые выступают за честные выборы и против насилия, пишет ТАСС.

Поделиться
ТЕГИ
СНГ
Беларусь
Интернет
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!