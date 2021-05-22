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Политика
В Беларуси заблокировали один из самых популярных русскоязычных спортивных сайтов
22 мая, 2021 12:03
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Pixabay
В Беларуси заблокировали доступ к сайту крупнейшего в России спортивного издания Sports.ru. Сейчас доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, сообщает портал Tut.by в своем Telegram-канале.
По мнению ведомства, в материалах сайта имеется нарушение законов об азартных играх, в связи с чем были уведомлены налоговые органы.
Основатель ресурса Дмитрий Навоша ранее выступал с критикой действий Александра Лукашенко, а несколько дней назад высказался в поддержку портала Tut.by, у журналистов которого прошли обыски.
Ранее в Беларуси был заблокирован сайт «Трибуна». Он публиковал много информации о спортсменах, которые выступают за честные выборы и против насилия, пишет ТАСС.
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