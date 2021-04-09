В Беларуси возбудили дело о геноциде населения в годы ВОВ и приплели Россию с Германией

Политика

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида населения страны в период Великой Отечественной войны. Ведомство намеревается найти оставшихся в живых преступников, имевших отношение к данным событиям.

Известно, что о необходимости возбудить дело задумался генпрокурор страны Андрей Швед. В прошлом месяце он сообщил о своем намерении лидеру республики Александру Лукашенко.

«В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности», – пояснил он свое стремление разобраться в ситуации.

Генпрокуратура рассчитывает разрешить этот вопрос с помощью России и Германии, поскольку уверена, что в архивах этих государств должны сохраниться сведения о геноциде белорусского населения, передает РИА Новости.