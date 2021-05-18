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Политика
В Беларуси внезапно начали проверку готовности войск к нанесению ракетных ударов
18 мая, 2021 15:32
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Mil.by
В Беларуси внезапно объявили проверку боеготовности ракетных войск. Она завершится проведением занятий по нанесению ракетных ударов.
Об этом говорится на сайте Минобороны республики. Мероприятиями руководит начальник ракетных войск Геннадий Козловский.
В них задействованы до 100 единиц техники и более 500 военнослужащих. После проверки они выдвинутся на полигоны, где выполнят учебно-боевые задачи.
В апреле сообщалось, что все виды и рода российских войск вышли на полигоны для контрольной проверки боеготовности.
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