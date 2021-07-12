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Политика
В Беларуси высказались по поводу полетов в Крым
12 июля, 2021 13:46
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Zamir Usmanov/Russian Look/Globallookpress
Глава МИД Беларуси Владимир Макей высказался по поводу прямых полетов из республики на Крымский полуостров.
По словам министра, решение будет приниматься исходя из прогнозируемой экономической выгоды. При этом, глава ведомства призвал учитывать возможные санкции в отношении Беларуси, в случае введения подобных рейсов.
Как передает «Интерфакс», Лукашенко затрагивал тему полетов в Крым еще в начале лета. По его словам, Россия и Беларусь будут работать над этим вопросом.
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