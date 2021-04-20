В Беларуси бывшего следователя заподозрили в «акте терроризма»

Политика

Бывшего следователя управления КС по Минску Евгения Юшкевича задержали за «акт терроризма».

Его поместили в СИЗО. В его квартире прошел обыск. До 2017 года Юшкевич работал старшим следователем отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску. После увольнения из органов он переквалифицировался в программисты. Летом прошлого года Юшкевич инициировал проект, который помогает в обучении и переподготовке силовикам и госслужащим, которые были уволены или решили уволиться, сообщает «Интерфакс».

Ранее один из сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси пытался передавать служебную информацию иностранным спецслужбам.

Как сообщил глава КГБ республики Иван Тертель, данный факт был выявлен осенью прошлого года. Он назвал это «чрезвычайным происшествием».