В Баку вняли голосу Москву и согласились на конструктивный диалог с Арменией
Руководство Азербайджана пошло на компромисс после предложения Москвы по созданию комиссии по демаркации армяно-азербайджанской границы.
При этом, будут ли отведены войска от граница, как это было предложено Москвой, сообщивший новость глава правительства Азербайджана Али Асадов не уточнил. Ранее о готовности к сотрудничеству, при условии ухода азербайджанской армии из приграничных территори, заявил и. о. премьера Армении Никол Пашинян.
«Определение приграничных линий является техническим процессом, и этот процесс должен основываться на серьезной международно-правовой основе», — приводит Lenta.ru слова Асадова.
Напомним, армия Азербайджана, заявив о намерении уточнить границы, продвинулась вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей, что вызвало новый виток конфликта двух стран.