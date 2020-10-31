В Азербайджане рассказали о новом витке боевых действий в Нагорном Карабахе

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Министерство обороны Азербайджана отчиталось о ведении боевых действий в районе карабахского конфликта. По данным ведомства, бои велись на Агдеринском, Ходжавендском, и Губадлинском направлениях.

В пятницу, 30 октября, по данным министерства азербайджанскими войсками было уничтожено несколько единиц боевой техники ВС Армении, включая две единицы РСЗО «Смерч».

«Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены» - приводит «Интерфакс» сообщение из Баку.