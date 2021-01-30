В автокатастрофе погиб председатель Союза десантников Красноярского края

Политика

Сегодня, 30 января, стало известно о том, что в смертельной аварии погиб председатель Союза десантников Красноярского края Александр Гуляков. Об этом в своем Facebook сообщил Юрий Швыткин, депутат регионального Законодательного собрания.

О дорожно-транспортном происшествии сообщалось накануне. Авария случилась на 70-м километре автодороги «Ачинск - Ужур – Троицкое». Внедорожник врезался в порожний газовоз, а затем столкнулся с автомобилем «Сузуки Гранд Витара». Как оказалось, за рулем разбитой машины был председатель союза десантников Красноярского края Александр Гуляков, он погиб на месте происшествия. Кроме того, в салоне находились два пассажира, одним из которых оказался известный исполнитель Ярослав Сумишевский.



Как сообщает ТВК со ссылкой на свои источники, мужчины направлялись в село Солгон Ужурского района, где должен был состояться концерт.