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В автокатастрофе погиб председатель Союза десантников Красноярского края Александр Гуляков

Сергей Михневич
30 января, 2021 10:56
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 10:56
1 мин
В автокатастрофе погиб председатель Союза десантников Красноярского края
Flickr

Сегодня, 30 января, стало известно о том, что в смертельной аварии погиб председатель Союза десантников Красноярского края Александр Гуляков. Об этом в своем Facebook сообщил Юрий Швыткин, депутат регионального Законодательного собрания.

О дорожно-транспортном происшествии сообщалось накануне. Авария случилась на 70-м километре автодороги «Ачинск - Ужур – Троицкое». Внедорожник врезался в порожний газовоз, а затем столкнулся с автомобилем «Сузуки Гранд Витара». Как оказалось, за рулем разбитой машины был председатель союза десантников Красноярского края Александр Гуляков, он погиб на месте происшествия. Кроме того, в салоне находились два пассажира, одним из которых оказался известный исполнитель Ярослав Сумишевский.

Как сообщает ТВК со ссылкой на свои источники, мужчины направлялись в село Солгон Ужурского района, где должен был состояться концерт.

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