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Политика
В Армении вновь заявили о стрельбе на границе с Азербайджаном
6 июня, 2021 09:18
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Panoramic/Keystone Press Agency/Globallookpress
В Минобороны Армении рассказали о стрельбе на границе с Азербайджаном. Огонь открыли из-за животных.
По имеющимся данным, местный пастух приблизился к границе двух стран в Гегаркуникской области Армении после того, как часть его стада забрела слишком близко к территории соседей.
«Когда пастух попытался подойти к азербайджанским военным, чтобы вернуть скот, в его сторону был открыт огонь. Военнослужащие ВС Армении незамедлительно прибыли на место инцидента. В ответ на это азербайджанские военнослужащие вновь открыли огонь», — приводит сообщение военного ведомства Армении РИА «Новости».
Также отмечается, что после ответного огня стрельба была прекращена и обошлось без пострадавших. Животные, в свою очередь, вернулись к перепуганному владельцу.
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