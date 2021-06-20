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Политика
В Армении на избирательном участке представители двух партий устроили перестрелку
20 июня, 2021 12:07
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Виктор Лисицын/Global Look Press
В Армении на избирательном участке в селе Азаташен Араратской области представители двух партий устроили перестрелку через тридцать минут после начала голосования, сообщили в полиции республики.
Сотрудники силовых служб установили, что перестрелка произошла в ходе конфликта между представителями партий «Процветающей Армении» и «Верелк». Сообщается, что один из участников конфликта выстрелил из газового пистолета несколько раз.
О пострадавших не сообщается, по факту инцидента полиция проводит расследование, пишет «Коммерсантъ».
Сегодня, 20 июня, в Армении проходят внеочередные выборы в Национальное собрание. В 8:00 в стране открылись более 2 тысяч избирательных участков, голосование продлится до до 22-х часов местного времени.
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