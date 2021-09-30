В АП выразили крайнее недоумение отсутствием Лукашенко на этапе «Формулы-1» в Сочи
Знакомые с ситуацией источники сообщили, что в Администрации президента России выразили недоумение из-за отсутствия президента Беларуси Александра Лукашенко на одном из этапов «Формулы-1» в Сочи. Белорусский лидер должен был встретиться с российским миллиардером Дмитрием Мазепиным, но наотрез отказался. Во время митингов 2020 года гендиректор «Уралхима» поддержал оппозицию, а создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявлял, что связанный с Уралом и горнодобычей олигарх финансировал белорусские протесты.
На «Формуле-1» Лукашенко и Мазепин должны были встретиться для урегулирования разногласий. Вместо этого президент отказался не только встречаться, но и находиться там, где мог бы пересечься с Мазепиным. Об этом пишет Telegram-канал Банкста.
Ранее сообщалось, что Лукашенко находится с частным визитом в Сочи. Он разместился в районе курорта Красная Поляна. Визит нигде не анонсировался.
Российский этап «Формулы-1» открылся 23 сентября, а 24-го прошли первые заезды.
9 сентября Лукашенко встречался в Сочи с Путиным. Лидеры объявили о подписании 28 дорожных карт по интеграции.