В американской армии появятся необычные солдаты

Политика

В Вооруженных силах США смогут служить трансгендеры. Соответствующее распоряжение подписал президент США Джо Байден.

Ранее в Штатах существовало ограничение на приём в армию страны трансгендеров. Его установила администрация предыдущего президента США – Дональда Трампа.

«Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна являться препятствием для воинской службы и сила Америки заключается в ее разнообразии», - цитирует заявление Белого дома telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».