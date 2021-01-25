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Политика
В американской армии появятся необычные солдаты
25 января, 2021 20:29
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Pixabay
В Вооруженных силах США смогут служить трансгендеры. Соответствующее распоряжение подписал президент США Джо Байден.
Ранее в Штатах существовало ограничение на приём в армию страны трансгендеров. Его установила администрация предыдущего президента США – Дональда Трампа.
«Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна являться препятствием для воинской службы и сила Америки заключается в ее разнообразии», - цитирует заявление Белого дома telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».
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