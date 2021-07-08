Уже второй суд признал журналистку «Русской планеты» виновной в освещении митинга
Октябрьский районный суд Петербурга отклонил жалобу адвоката «Апологии протеста» Сергея Локтева на решение мирового суда оштрафовать журналистку «Русской планеты» Анастасию Красильникову.
В апреле судья Татьяна Никитина назначила ей штраф в размере четырех тысяч рублей, обвинив в нарушении ковидных ограничений (статья 3.6.1 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге») в ходе освещения несанкционированной протестной акции сторонников Алексея Навального.
Напомним, Красильникова была задержана на Сенатской площади 23 января. Несмотря на редакционное задание, удостоверение и пресс-карту ее доставили в отдел полиции. Там на нее составили протокол о нарушении ковидного законодательства. Спустя пять заседаний судья Никитина оштрафовала девушку, приписав ей в постановлении слова, которых Красильникова в ходе заседаний не говорила. Адвокат журналистки Локтев полагает, что Никитина просто «скопипастила чье-то постановление».
Теперь журналистка и ее защитник намерены подать жалобу в Европейский суд по правам человека, ведь журналистика - не преступление.