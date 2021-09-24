«Ужас-ужас-ужас»: Элла Памфилова высказалась о трёхдневном голосовании и «прикрылась» народом
Формат голосования на выборах в течение трёх дней оправдал себя, несмотря на критику противников и заявления о том, что это «ужас». Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время подведения итогов избирательной кампании.
Она сообщила, что за три дня в голосования приняли участие 56 млн 483. тыс. 685 россиян. Это чуть больше 50% всего электората. При этом «трехдневное голосование себя оправдало в условиях пандемии». ЦИК будет анализировать такой вариант волеизъявления дальше.
Также Памфилова высказалась о критиках трехдневного формата, но заключила, что «народ» такой вариант поддерживает.
»Некоторые тоже поднимали тему, спекулировали на том, что вот это трехдневное голосование - ужас-ужас-ужас, мы против. Но народ-то за«, - приводит слова главы ЦИК «ТАСС».
Также Памфилова заявила об объективности результатов выборов в Госдуму. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».