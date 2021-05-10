Узбекистан узнал о планах США перенести к ним военную базу и ответил

Политика

Власти Узбекистана отреагировали на появившиеся в прессе сообщения, будто США планируют перевести свои военные базы из Афганистана на территорию других государств Средней Азии.

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещение иностранных военных баз и объектов на территории страны, заявили агентству РИА Новости в пресс-службе министерства обороны Узбекистана.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало о планах Пентагона передислоцировать американские войска после их вывода из Афганистана. Источники в Администрации президента США и в оборонном ведомстве заявили WSJ, что этими странами могут быть Узбекистан и Таджикистан, а также некоторые страны Персидского залива.

Вывод американских войск из Афганистана может завершиться уже этим летом. Однако для противодействия терроризму и «помощи действующему правительству Афганистана» США нужны новые базы. Издание уточняет, что с официальным запросом США пока ни к кому не обращались.

WSJ также пишет, что планам Пентагона может помешать присутствие российских военнослужащих в регионе, а также интерес к Средней Азии со стороны Китая. На данный момент российский воинский контингент присутствует в Таджикистане, Казахстане и в Киргизии.

Напомним, что у американцев была своя военная база в Узбекистане. Она была развернута в 2001 году на базе военного аэродрома Карши-Ханабад, сразу после террористической атаки на США 11 сентября, однако была закрыта в 2005 году. В период членства Узбекистана в ОДКБ в Карши- Ханабаде присутствовали российские войска. В настоящий момент база используется исключительно вооруженными силами Узбекистана.