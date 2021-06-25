Узбекистан из-за напряженной обстановки на границах с Афганистаном привел армию в боевую готовность
Минобороны Узбекистана привело армию в боевую готовность. Причина такого решения - обострение ситуации на границе с Афганистаном.
На сайте оборонного ведомства говорится, что организована экстренная проверка в подразделениях Ташкентского и Юго-западного особых военных округов, в частях противовоздушной обороны и ВВС. Проверяются готовность личного состава и практические навыки в случае сигнала «Тревога».
Как сказано в сообщении, проверка вызвана усугублением ситуации в соседнем Афганистане, особенно в приграничных районах.
Ранее 53 афганских пограничника бежали на узбекскую территорию. После следственных действий бойцов вернули на родину.
В мае США начали вывод войск из Афганистана. Говорилось, что по мере вывода военного контингента в стране будет нарастать террористическая активность.