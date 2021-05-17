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Политика

Увольнениями работников метро из-за поддержки оппозиции займется профсоюз

Антон Мельников
17 мая, 2021 19:46
2 мин
Антон Мельников
17 мая, 2021 19:46
2 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московский профсоюз работников метрополитена пообещал разобраться с ситуаций вокруг увольнения сотрудников из-за их поддержки оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен».

Согласно сообщению, в последнее время в профсоюз поступают обращения об увольнении сотрудников или принуждению к самостоятельному уходу с работы.

«Профсоюз работников ГУП «Московский метрополитен» выясняет причины, обстоятельства и законные основания данных увольнений и проводит встречи с пострадавшими работниками», - сообщается на сайте организации.

Профсоюз пообещал оказать «действенную помощь» всем обратившимся. При этом, организация считает, что увольнения сотрудников не стоит слишком связывать с политикой.

«Профсоюз работников ГУП «Московский метрополитен» считает нецелесообразным излишнюю политизацию этого вопроса», - говорится в сообщении.

Ранее не менее 33 сотрудников московского метро заявили об увольнении с работы в связи с тем, что они регистрировались на сайте в поддержку находящегося в тюрьме Алексея Навального. База данных сайта оказалась «слита» в сеть, после чего с сотрудниками провело беседу руководство метрополитена, передаёт «МБХ-Медиа».

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Оппозиция
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