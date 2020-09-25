Усилия протестующих в Беларуси не остались без внимания Михаила Горбачева

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Первый президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что внимательно следит за происходящим в Беларуси.

«…Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило и как с формированием выборов. Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней», — сказал экс-президент, сообщает РБК.

Также Горбочев признался в любви к белорусам.

Напомним, массовые акции протестов начались по всей Белоруссии 9 августа - после выборов президента, на которых, согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

По официальным данным, за первые дни более 6,5 тысячи человек были задержаны. Трое погибли.