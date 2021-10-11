Ушел мэр Судака. Еще четверо его коллег могут уволиться
Прогнозируемые отставки в Крыму произошли: 11 октября стало известно об увольнении мэра Судака Игоря Степикова. Могут уйти еще четверо его коллег: главы Евпатории, Феодосии, Саки и Армянска.
Глава курортного города заявил, что фоновых причин для отставки нет - он продолжит жить в Судаке. Заявление Степикова рассмотрят депутаты горсовета, уточняет РИА Новости.
Ранее источники издания заявляли, что в администрациях нескольких крымских городов могут произойти отставки. Их связывали с расследованием против бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Он курировал федеральную программу по развитию территории.
Последовали отставки трех министров из правительства Крыма.
Степиков - уроженец Феодосии. Свой пост он занимал с октября 2019 года. Степиков - выпускник Киевского общевойскового командного училища и Одесского института госуправления.