Урезание военных аппетитов

Россия выбыла из пятёрки стран-лидеров по уровню военных расходов. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2018 год. Согласно документу, в прошлом году РФ потратила на обеспечение Вооружённых сил 61,4 миллиарда долларов и расположилась с этим показателям на шестом месте.

Напомним, по итогам 2017 года Россия находилась на четвёртом месте с военным бюджетом в 66,3 миллиарда долларов. Первые строчки занимали США (610 миллиардов), Китай (228 миллиардов) и Саудовская Аравия (69,4 миллиарда).

В 2018 году ситуация изменилась вследствие значительного увеличения военных расходов в Соединённых Штатах и стран Восточной Азии. Военный бюджет США вырос до 649 миллиардов, Китая — до 250 миллиардов, Индии — с 63,9 до 66,5 миллиарда. Оборонный бюджет Саудовской Аравии пошёл на убыль (67,6 миллиарда), а вложения Франции в ВС не изменились (63,8 миллиарда).

Отрицательная динамика в области военных расходов РФ — это тренд, который по прогнозам аналитиков сохранится как минимум в ближайшие годы. По данным SIPRI, сокращение оборонного бюджета России началось в 2017 году. Это было первое снижение ассигнований на нужды армии с 1998 года. При этом в рейтинге Стокгольмского института за 2016 год Москва замыкала тройку лидеров с уровнем расходов в 69,2 миллиарда.

Курс на сокращение

SIPRI является, пожалуй, самым авторитетным военно-аналитическим центром Западного мира. Институт удостаивается похвал за непредвзятый подход и качественный подсчёт различных показателей. Например, благодаря деятельности SIPRI мы имеем возможность оценивать объём мирового оружейного рынка и прогнозировать его развитие.

Однако в России к статистике Стокгольмского института относятся с изрядной долей недоверия. Цифры зарубежных аналитиков расходятся с официальными данными и подсчётами других западных исследовательских центров. Например, по информации госведомств, военный бюджет США в 2018 году составлял 710 миллиардов долларов, а России — около 46 миллиардов.

Разница весьма ощутимая. Если верить SIPRI, то Соединённые Штаты преувеличивают реальный объём расходов на ВС, а РФ, наоборот, — занижает его.

Как поясняют в Институте, при подсчёте учитывается весь комплекс расходов, связанных с военной деятельностью. Эксперты отслеживают финансовые потоки, которые не идут через Минобороны. В частности, речь идёт об ассигнованиях правительства и гражданских ведомств по статьям, связанными с военным строительством, а также с выплатами силовикам и военным пенсионерам.

Вполне возможно, что в отношении России SIPRI может учитывать совокупные расходы на весь сектор безопасности, который действительно не укладывается в цифру 46 миллиардов. К затратам по статье «Национальная оборона» Институт может прибавлять вложения государства в оборонную промышленность, ассигнования на нужды Росгвардии, ФСБ, разведывательных структур, на проведение учений и антитеррористических мероприятий.

Однако, как бы то ни было, факт сокращения военных расходов сомнений не вызывает, так как он признаётся на официальном уровне. По статистике Минобороны РФ, доля военного бюджета в структуре ВВП нашей страны упала с 4,7% в 2016 году до 2,8% в 2018 году. Снижение началось три года назад. — в 2016 году расходы на нужды национальной обороны были уменьшены с первоначальных с 3,1 до 2,886 триллиона рублей.

Тем не менее в долларовом выражении сумма военного бюджета России почти не изменилась из-за обвала рубля в 2015-2016 годах и последующего укрепления нацвалюты в 2017-2018 годах.

В сокращении ассигнований на нужды Вооружённых сил РФ SIPRI видит прежде всего финансовую причину. Аналитики полагают, что Москва не может сохранять текущий объём расходов из-за экономических проблем.

Отечественные эксперты в целом согласны с таким объяснением. В то же время присутствует иная точка зрения. Она заключается в том, что урезание военного бюджета России носит плановый характер и вызвано, в том числе «периодическим насыщением» армии новой военной техникой. Такого мнения придерживается заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Несмотря на кажущуюся логичность подобного объяснения, сложно представить, что у Минобороны внезапно отпала необходимость в финансировании какого-либо вида или рода войск или направления по созданию и закупкам оружия нового поколения.

Как раз, наоборот, военное ведомство вынуждено уменьшать свои аппетиты. Нынешняя госпрограмма вооружения (ГПВ) предполагает выделение 17 триллионов рублей на закупку военной техники вместо 30 триллионов, которые ранее просили на Фрунзенской набережной. Более того, указом президента РФ ГПВ была продлена на два года (до 2027 года) без увеличения финансирования.

При этом доля современной и модернизированной военной техники в ВС за последние два года практически не изменилась после взрывного роста в 2016 году (с 47,3 до 58,3%). На текущий момент этот показатель по-прежнему составляет чуть менее 60%.

Согласно декабрьскому докладу министра обороны Сергея Шойгу, у военных весьма скромные закупочные планы на 2019 год. В войска будут поступать в основном модернизированная и отремонтированная техника. Из оружия нового поколения армия получит один комплект зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь».

Отрицательная динамика военного бюджета естественным образом уменьшает объём Гособоронзаказа (ГОЗ). В связи с этим в декабре 2016 года президент РФ поставил задачу нарастить долю гражданской продукции в оборонном секторе до 50% к 2025 году.

Но, судя по нынешним темпам конверсии, оборонка не достигнет данного показатела даже к 2030 году. Например, в 2018 году доля гражданской продукции составила 18%, среднегодовой прирост — 2%. Запланированная государством перестройка ОПК может обернуться накоплением долгов и разорением части предприятий.

Растущий разрыв

Главный вопрос, на который необходимо искать ответ, заключается, в том, какое влияние на национальную безопасность РФ оказывает сокращение военного бюджета? По данным Минобороны России, разница между оборонными расходами Москвы и Вашингтона колоссальная. В 2019 году ассигнования на нужды ВС США превысят затраты на российскую армию в более чем в 15 раз!

Одновременно увеличиваются военные бюджеты европейских государств — союзников Соединённых Штатов по линии НАТО. С приходом в Белый дом Дональда Трампа американцы взвинтили собственные расходы на ВС и в достаточно жёсткой форме требуют того же самого от европейцев.

Растущие ассигнования на армию позволяют странам-членам альянса планомерно решать ряд хронических проблем — неисправность военной техники и недостаток финансирования перспективных проектов для вооружённых сил. Насыщение западных ВС деньгами уже привело к увеличению масштаба разведывательной активности и военных учений вблизи границ РФ.

Рост расходов на оборону — это общемировой тренд, и в ближайшие годы разница в военных бюджетах Запада и России продолжит увеличиваться.

На официальном уровне Москва не признаёт отсутствие паритета в обычных и ядерных вооружениях с НАТО, опасаясь, что констатация столь очевидного факта будет воспринята как проявление слабости. Однако в реальности подобное положение дел существовало всегда.

Проблема для России заключается в том, что дальнейшее сокращение ассигнований на нужды ВС приведёт к ещё большему разрыву в военном могуществе. Насколько эта разница будет критичной — сказать сложно. Но сложившаяся ситуация в очередной раз диктует необходимость радикальной экономической трансформации нашей страны.