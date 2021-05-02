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«Ура! Христос воскрес». Алексей Навальный записал обращение из колонии в Пасху

Сергей Михневич
2 мая, 2021 12:39
1 мин
Сергей Михневич
2 мая, 2021 12:39
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас отбывает наказание в ИК №2 в Покрове Владимирской области, записал обращение в своем Instagram. Политик поздравил всех православных христиан с праздником Пасхи. В своем посте он рассказал, что сейчас является верующим человеком.

«Ура! Христос воскрес. Жизнь и любовь победили. С самым лучшим праздником по традиции поздравляю всех: и верующих (кто я сейчас), и неверующих (кем я был), и воинствующих атеистов (кем я тоже был). Всех обнимаю и всех люблю», - написал политик.

Алексей Навальный рассказал, что долго ждал этого праздника. Политик намекнул, что Великий пост в этом году для него выдался непростым, имея ввиду почти месячную голодовку.

Оппозиционер голодал в колонии с 31 марта. По словам Навального, после этого к нему стали допускать гражданских врачей, пишет Anews.com.

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ТЕГИ
Навальный
Россия
Пасха
Оппозиционер
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