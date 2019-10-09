Управленческие планы замглавы Сургута Алексея Жердева под угрозой из-за проблем у сына мэра города

По информации интернет-газеты «Правда УрФО», заместитель главы Сургута Алексей Жердев может не получить управленческий пост в правительстве ХМАО. Это связано с последними событиями в городе, главным фигурантом которых является сын мэра Илья Шувалов. По сведениям местного политбомонда, именно Шувалов-младший в свое время с согласия отца способствовал приезду в Сургут и назначению замглавой города Алексея Жердева. В настоящее время СМИ пишут о спонсорах амбициозного чиновника, а также проблемах Ильи Шувалова, который считается главным наставником и финансовым покровителем своего ставленника.

Как отмечает источник, недавно Илью Шувалова уволили с поста заместителя генерального секретаря Федерации бокса России (ФБР) по развитию и управлению интерактивного бокса и инвестиционной политике. Это решение было мотивировано «утратой доверия и негативной деловой репутацией» сына мэра Сургута. Как полагают эксперты, важная роль в этой истории принадлежит связи Шувалова-младшего с предполагаемым незаконным игорным бизнесом.

Ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что сын главы Сургута управлял сетью казино «Лайнбизнес». Позднее он представлял интересы на Урале Олега Бойко (речь идет об основателе казино «Вулкан», бывшем владельце «Спортлото» и государственной лотереи «Победа»). Также СМИ связывают интересы Шувалова-младшего с букмекерской конторой ООО «23Бет.ру», совладельцем которой он мог стать через цепочку оффшорных фирм, имеющих регистрацию на Кипре.

Интернет-газете «Правда-УРФО» удалось узнать из источников в силовых структурах, что не самое благоприятное экономическое положение в активах, по всей видимости имеющих отношение к Илье Шувалову, могло осложниться уголовными делами, которые были возбуждены СУ СКР по Алтайскому краю и Республике Башкортостан. В настоящее время под арестом с подачи суда г. Москвы находится директор «23БЕТ.ру» Павел Козлов. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», которое повлекло тяжкие последствия. Силовики считают, что Козлов в СИЗО может «размотать всю цепочку», предоставив факты организации незаконной игорной деятельности, проведении азартных игр ООО «23БЕТ.ру» и даже мошенничества в особо крупных размерах. Это может привести к появлению в деле новых подозреваемых.

Здесь важно отметить, что в Сургуте также есть филиал «23БЕТ.ру». Адрес его расположения — проспект Мира, 42, офис 506. Эта геолокация принадлежит бизнес-центру Office Palace. По словам представителей городского предпринимательского сообщества, там размещены и другие компании, которые контролирует Илья Шувалов. В частности, там располагалось ООО «Русь». При этом в качестве одного из сотрудников в свое время в нем числился бывший замруководителя Сургута Роман Меркулов, как отмечают в мэрии, «также близкий Илье Шувалову».

Источники в силовых структурах сообщили «Правда УрФО» о том, что к Илье Шувалову есть определенные вопросы, но, по их информации, он сейчас находится в Венгрии. По предположениям оперативников, там у него находятся некоторые активы.

Как отмечает источник, в последние три года бурная деятельность Алексея Жердева спровоцировала порядка 10 только публичных конфликтов. Представители предпринимательского сообщества Сургута в качестве примера привели попытки замруководителя города приватизировать МУП «Сургутский хлебозавод», рассказали о его претензиях на земельные участки в парке «За Саймой», а также желании обрести контроль над финансовыми потоками в сфере ЖКХ. Однако, как говорят в Сургуте, если Шувалова-младшего ждет уголовное преследование, то Алексею Жердеву «ловить будет нечего».