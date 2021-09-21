Уполномоченный по правам IT-специалистов? Михаил Мишустин придумал новый институт
В России появится институт IT-омбудсмена. О необходимости запустить в стране специальное учреждение, которое занялось бы защитой прав IT-компаний, заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
По его мнению, данное нововведение не только привлечет специалистов из-за рубежа, но и вернет в Россию наших соотечественников, покинувших родину в поисках лучшей жизни. С появлением в РФ института IT-омбудсмена, вести бизнес в этой сфере будет гораздо проще.
«Запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в международных Open-source альянсах. У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере», — добавил также премьер-министр страны.
Мишустин подчеркнул, что российские разработчики смогут продвигать свои проекты не только в РФ, но и за пределами государства, передает «360».
Ранее стало известно о намерении спикера Совфеда Валентины Матвиенко создать в РФ школу по подготовке специалистов к работе с бездомными.