Умер «связанный» с Алексеем Навальным врач

Политика

В Омске умер заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1) по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин. В это учреждение в августе 2020 года сразу после отравления был доставлен оппозиционер Алексей Навальный.

О смерти Максимишина сообщила пресс-секретарь Минздрава Омской области Галина Назарова. По ее словам, 55-летний врач скончался в результате сердечного приступа.

Она заверила, что «никаких подоплек» в его смерти нет.

«Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году. Он умер на работе, в своей реанимации, в которой работал», - сказала «Открытым медиа» представитель Минздрава.

Навальный лежал в токсикологическом отделении больницы. Омские врачи заявляли, что отравляющих веществ в организме политика не было.