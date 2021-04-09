Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Ему было 99 лет

Известие о смерти принца Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II, появилось пару минут назад в Twitter-аккаунте королевской семьи.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», – сказано в сообщении.

Отмечается, что принц мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Ему было 99 лет.