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Политика
Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Ему было 99 лет
9 апреля, 2021 14:16
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Andrew Parsons/Global Look Press
Известие о смерти принца Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II, появилось пару минут назад в Twitter-аккаунте королевской семьи.
«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», – сказано в сообщении.
Отмечается, что принц мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Ему было 99 лет.
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