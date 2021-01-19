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Умер бывший ведущий новостей на «Первом канале»

Лилия Караева
19 января, 2021 10:28
1 мин
Игорь Выхухолев
Кадр из видео на YouTube

На 67-м году жизни умер тележурналист и бывший ведущий программ «Новости» и «Время» на «Первом канале» Игорь Выхухолев. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Об этом сообщила дочь Выхухолева Мария. Она рассказала ТАСС, что отца не стало 18 января.

Выхухолев - уроженец Москвы. В 1978 году он окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ.

В 1994 году Выхухолев стал постоянным ведущим программы «Время», а потом «Новости» на «Первом канале». Он проработал на канале до 2005 года. В 2006-м ушел на ВГТРК.

темы
Первый канал
смерть
Игорь Выхухолев
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