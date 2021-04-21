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Политика

«Умеем за себя постоять»: белорусская оппозиция отказалась от «помощи» России

Антон Мельников
21 апреля, 2021 21:15
2 мин
Антон Мельников
21 апреля, 2021 21:15
2 мин
Global Look press
Global Look press

Белорусский народ вскоре может столкнуться «с необходимостью защищать свою независимость». При этом, России не стоит вмешиваться и оправдывать свои действия «заговором» против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«Нынешняя политическая ситуация очень тревожная, - написала Тихановская в своем Telegram-канале. - В ближайшее время мы можем столкнуться с необходимостью защищать свою независимость».

По её словам, Александр Лукашенко, который должен был быть «гарантом суверенитета» страны, «сам стал прямой угрозой суверенитету».

Она отметила, что после августовских выборов 2020 года Лукашенко «не является легитимным представителем» жителей республики. Нынешний президент «утратил доверие» и не может принимать решения, которые затрагивают национальные интересы и влияют на будущее Беларуси.

Вместе с тем, она предостерегла от Россию вмешательства во внутренние дела республики и оказания помощи действующему режиму.

«В то же время я, как избранный представитель белорусского народа заявляю, что никакая дополнительная «защита» со стороны России нам не нужна. А выдуманный заговор с покушением – явная провокация, чтобы оправдать вмешательство России во внутренние дела нашей страны», - заявила Тихановская.

При этом она подчеркнула, что белорусы относятся к россиянам «добрососедски» и предлагает сохранить отношения именно такими.

«Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли белорусского народа. Белорусский народ вынужден сражаться за свою свободу, мы уже доказали, что умеем за себя постоять. И мы, белорусы, не поступимся суверенитетом и независимостью», - сообщается в Telegram-канале Тихановской.

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ТЕГИ
Оппозиция
Александр Лукашенко
Беларусь
Россия
Светлана Тихановская
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