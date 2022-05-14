Новости – Политика
Политика
Украину вооружат, Россию - изолируют
14 мая, 2022 16:00
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Georg Wendt/Keystone Press Agency
Продолжение спецоперации на Украине побудило G7 пролонгировать поставки оружия на Украину и продолжать курс на экономическую изоляцию России.
Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, США, Франции, Японии и Канады подписали совместный документ, определяющий их совместные действия в отношении России и Украины «до тех пор, пока это будет необходимо». Правительство Зеленского будет по-прежнему получать военную помощь, а правительство Путина – политику экономического бойкота. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на агентство Reuters.
В числе мер по политической и экономической изоляции России – дипломатическая работа с Китаем с целью убедить Пекин не помогать России в обходе санкций.
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