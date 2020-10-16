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Президент Украины Владимир Зеленский хочет узнать мнение жителей страны о легализации каннабиса в медицинских целях. Он убежден, что оставлять решение этого вопроса только политикам несправедливо. Украинцы смогут высказать свою точку зрения по этой и еще четырем темам 25 октября. В этот день состоится общенациональный опрос.

«Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных? Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелые системные боли, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе после фронта», – сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отмечает, что конопля без наркотического эффекта может использоваться как действенное и при этом легкое обезболивающее. Медицинские препараты на основе марихуаны доступны в Канаде, Австралии, Соединенных Штатах, Польше, Новой Зеландии, Литвы и т.д. По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах.

«Украинцы на территории этих и десятков других государств уже сейчас могут воспользоваться принципом «каннабис – это лекарство», но на территории нашей страны это абсолютно нелегально. Однако общественная дискуссия относительно каннабиса происходит и в Украине. И это справедливо. Мир меняется, и нам нужно своевременно делать выводы и вносить изменения в наш социальный договор», – заключил Зеленский.

Напомним, летом прошлого года украинцы устроили у здания Верховной рады акцию за легализацию в стране медицинского каннабиса.