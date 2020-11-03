Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Украинцам разрешили менять отчество

Марьям Ибрагимова
3 ноября, 2020 16:57
1 мин
Фото: fakty.com.ua
Фото: fakty.com.ua

Граждане Украины смогут менять отчество по своему усмотрению. Соответствующий законопроект уже приняла Верховная рада страны. Решение поддержали 259 парламентариев из необходимых 226 голосов.

Ранее, согласно действующему на территории Украины законодательству, граждане имели право свободно менять только фамилию и имя, а отчество поменять не могли. Местные власти решили, что подобные двойные стандарты нарушают статьи конституции страны.

Теперь украинцы, достигшие 16-летнего возраста, могут по своему усмотрению распоряжаться личными Ф.И.О. и менять их в случае необходимости или просто возникшего желания. 14-летние граждане воспользоваться данной возможностью смогут лишь с согласия родителей или попечителей. Но если один из них станет возражать против такого решения, спор разрешит орган опеки или суд, сообщает РИА Новости.

темы
Украина
Верховная Рада
отчество
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!