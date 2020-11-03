Фото: fakty.com.ua

Граждане Украины смогут менять отчество по своему усмотрению. Соответствующий законопроект уже приняла Верховная рада страны. Решение поддержали 259 парламентариев из необходимых 226 голосов.

Ранее, согласно действующему на территории Украины законодательству, граждане имели право свободно менять только фамилию и имя, а отчество поменять не могли. Местные власти решили, что подобные двойные стандарты нарушают статьи конституции страны.

Теперь украинцы, достигшие 16-летнего возраста, могут по своему усмотрению распоряжаться личными Ф.И.О. и менять их в случае необходимости или просто возникшего желания. 14-летние граждане воспользоваться данной возможностью смогут лишь с согласия родителей или попечителей. Но если один из них станет возражать против такого решения, спор разрешит орган опеки или суд, сообщает РИА Новости.