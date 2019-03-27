Украинский солдат передал России секретный архив

Перешедший на сторону Донецкой Народной Республики бывший военнослужащий ВСУ Юрий Аушев передал в органы госбезопасности ДНР более тысячи секретных документов. Об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-офицер Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов.

- В начале 2019 года Юрий Аушев по окончании контракта по месту службы вернулся в Донецк и сразу обратился в Министерство Госбезопасности ДНР. Им были переданы в МГБ ДНР тысячи секретных документов. На данный момент нами изучены сотни этих документов и стоит отметить, что все они являются подлинными. Остальные документы сейчас изучаются. Чуть позже некоторые из этих документов будут преданы огласке, - сказал Попов.

По данным источника Аушев с 2004 года и до последнего момента проходил воинскую службу в донецком областном военкомате, который после начала боевых действий в 2014 году переехал в Мариуполь.

Причины своего поступка Аушев объясняет тотальной коррупцией в рядах ведомства, где он служил

- С началом боевых действий в 2014 году был тяжелый для меня момент. Я не понимал, кто воюет, зачем. Было слишком много информации, которую невозможно было проверить. Когда потупил приказ о передислокации военкомата в город Мариуполь, я принял решение остаться верным присяге и не хотел придавать своих непосредственных начальников. Чем дальше я служил, тем больше меня разочаровывала моя служба, потому, что чем больше Украина в вооруженных силах боролась с коррупцией, тем больше она ее порождала, - рассказал Аушев.

По его словам на первом этапе коррупционная деятельность в основном сводилась к предоставлению отсрочки от призыва, или призывника за деньги отправляли служить в часть не задействованную в АТО. Далее росли запросы, а спрос – рождает предложение.

- Военкомат юридически расположен в зоне проведения АТО, сейчас ООС (Операция Объединенных Сил прим.) и считается второй линией фронта. Как результат, действующие сотрудники военкомата являются участниками боевых действий. Поэтому, помимо вышеуказанных случаев коррупции были распространены случаи, когда люди переводились послужить месяц-два в военкомате, получить статус участника боевых действий и вернуться на предыдущее место службы, с соответствующими уже льготами, - продолжил Аушев.

Переломным моментом, подтолкнувшим его к окончательному решению покинуть ряды ВСУ - стала неудачная попытка уволиться со службы в 2016 году

После написания рапорта с просьбой уволить со службы «по семейным обстоятельствам» ему ответили отказом и дальнейшее отношение начальства «привели меня к мнению, что я себя не вижу не только в рядах ВСУ, но и на Украине вообще».

Тогда и возникла мысль заняться сбором информации, тем более, что это оказалось не сильно сложно.

- Куратором Донецкого военкомата был подполковник СБУ Стеценко, деятельность которого меня «восхищала» с первых дней. Его деятельность была на виду у всех, и всегда знали, чем он занимается, с кем у нас общается и кого вербует. Он не только покрывал коррупционную деятельность, но и придумывал новые схемы. По своей лени, он очень часто отрабатывал свои документы на компьютерах сотрудников военкомата, что помогло собирать информацию. В одной из флешок переданной мне для обработки, находились документы секретного характера, которые удалось скопировать.

В ходе брифинга были предоставлены документы о контрразведывательных мероприятий СБУ в отношении одного из военнослужащих украинской армии, который подозревался в сотрудничестве с иностранными спецслужбами и спецслужбами «так называемой ДНР».

На данный отрезок времени Аушев полностью прошел проверку органами госбезопасности ДНР. Установлено, что на его руках нет крови, и республиканские органы госбезопасности продолжают вести с ним работу.

Автор: Андрей Незваный