Украинский Рейган

Если бы не Владимир Зеленский, то выборы президента на Украине могли бы нагнать на обывателей неизбывную скуку. Ведь из затрепанной политической колоды выглядывают одни и те же надоевшие лица, люди с созвучными фамилиями: Тимошенко и Порошенко.

Есть и другие кандидаты, но вряд ли они окажут серьезное влияние на выборы главы государства. А вот Зеленский вполне может сотворить сенсацию.

Он хорошо известен на Украине, ибо давно смешит зрителей в качестве руководителя юмористической студии «Квартал 95». Причем, шутки артиста Зеленского далеко не безобидные, а жесткие и злые. Причем настолько, что в свое время представители власти так разгневались на Владимира, что даже грозили выслать из страны.

Впрочем, Зеленский уже был президентом Украины. Точнее, он сыграл эту роль в многосерийном фильме «Слуга народа» с красноречивым слоганом «История будущего президента».

К слову, картина весьма остроумная, с хорошей режиссурой и достойными актерами. Кстати, права на показ политической комедии проданы в США, Японию, Францию, Корею. Смотрели ее и в России – в частности, автор этих строк…

Герой Зеленского - простой школьный учитель истории Василий Голобородько неожиданно, в том числе и для самого себя, становится главой республики. Дело было так – ученик запечатлел его бурную и нецензурную тираду о жизни на Украине и выложил ее в интернете. Видео собрало несколько миллионов просмотров, обеспечив Голобородько небывалую популярность. Ученики убедили своего учители идти на выборы, которые принесли ему сенсационную победу.

На ключевые посты новый президент назначает своих одноклассников и бывшую жену. Эта неопытная, но честная команда всеми силами пытается наладить жизнь в стране. Президенту и его приятелям-министрам приходится бороться с коррупционерами, зловредными олигархами, преодолевать сопротивление корыстных и продажных депутатов Верховной Рады.

Стоит отметить, что создатели сериала «Слуга народа» не позволили себе резких выпадов против руководителей нашей страны, ограничившись легкими уколами. Хотя ранее, Зеленский нелицеприятно отзывался о российских политиках, высмеивал лидеров ДНР и ЛНР.

Ему не надо снимать видеоролики, распространять листовки, устраивать дебаты со своими оппонентами. В сериале «Слуга народа», который превратился в большой политический проект, содержится программа кандидата и его порядок действий на посту руководителя республики. К слову, готовится к выпуску продолжение фильма. Возможно, в нем прозвучат еще какие-то намеки на дальнейшие шаги новоявленного политика. Это может еще больше повысить шансы Зеленского.

«За меня краснеть могу только я, - сказал он. - Только я один. Я никому не позволю, чтобы кто-то разочаровался во мне. Мне будет страшно, мне будет стыдно. И вообще это перечеркнет все мои желания жить дальше и что-то делать». Затем он произнес сакраментальную фразу: «Президентом Украины должен быть просто порядочный человек».

Характерно, что никто из конкурентов Зеленского – Тимошенко, Порошенко и другие о чести и совести не упоминают. Что, в общем, логично, подобные им опытные, а точнее, прожженные политики избегают лирики, проявления чувств и эмоций. В их меню – пьянящий коктейль из популистских лозунгов, практицизма и цинизма. Наивно думать, что, придя к власти, они будут радеть о народе, начнут благотворные, необходимые стране реформы. Разве что привычно будут пытаться, имитировать.

Ведь они уже имели возможность проявить себя: лидер партии «Батьківщина» Тимошенко была премьер-министром, Порошенко ныне занимает пост президента, однако оба ничего выдающегося не совершили. Более того, эти люди основательно дискредитировали себя, показали свою несостоятельность - Тимошенко в прошлом, Порошенко в настоящем времени.

По сравнению с ними у Зеленского огромное преимущество - во властных структурах он не работал, ни в каких сомнительных деяниях и махинациях не был замешан. К тому же он известен, энергичен, молод - на днях ему исполнится 41 год. Кстати, политологи расценивают его шансы, как довольно высокие, полагая, что ему по силам выйти второй тур. В финальной же схватке, согласно многим прогнозам, он, скорее всего, опередит любого из конкурентов.

Но что будет дальше? Ведь прежде Зелинский жил, в общем, безмятежно, прекрасно зарабатывал. Его зоной ответственности была эстрада, с которой он шутил, издевался над политиками. За то, что делал, как артист, его чаще хвалили, но порой и ругали. Однако серьезного давления Зеленский не испытывал. В случае же его избрания на пост президента Украины все радикально изменится. Он, отвергая благополучие, взваливает на себя огромный груз ответственности. И в случае неудач, пусть даже локальных, самому артисту, суждено стать объектом для беспощадных сатирических эскапад. Впрочем, это самое легкое, что ему предстоит испытать.

Но если Зелинский круто изменил свой жизненный маршрут, то, надо полагать, понимает, что его ждет? Ответ на этот вопрос будет утвердительным, но - лишь отчасти. Видно, да он этого и не скрывает, что у него нет магистрального пути, выверенной программы действий.

Он попросил соотечественников помочь в ее составлении и вскоре на него буквально обрушился вал посланий. Корреспонденты давали не только советы и наставления, но и предлагали собственные кандидатуры для работы в его команде (желающих набралось уже более 200 тысяч). Между прочим, и в упомянутом фильме, Зеленский, играя роль президента, прибегал к народной поддержке.

Он, конечно, понимает, что в реальной жизни ему будет неизмеримо труднее. Тем не менее, демонстрирует оптимизм:

«Мы напишем программу действий вместе с людьми, потом всей страной найдем пути решения всех проблем, а затем – воплотим их в жизнь».

Решение неординарное, но верное ли? Один из пользователей социальных сетей Юрий Романенко считает это ошибкой:

«Электорат - это женщина, которая ждет инициативы и не хочет, чтобы сама обхаживать принца. Электорату нужно четко и конкретно говорить, что ты будешь с ним делать. Тогда в ответ послышится радостное повизгивание, и станут видны бойко поднятые хвостики…»

Очевидно, что для решения многих вопросов необходимо начать переговоры с Россией. Об этом говорил не только Зелинский, но и Тимошенко. Впрочем, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что сотрудничество с Москвой жизненно необходимо для Украины. Какой бы узел проблем не пришлось распутывать руководителям республики, перед ними тут же будет возникать грозный силуэт Кремля.

Да и сам Порошенко, если останется у власти (правда, его победа на выборах представляется чуть не фантастичной), то он, скорее всего, будет пытаться установить контакты с Москвой. Иначе Украине просто не выжить.

Намерение Зеленского выставить свою кандидатуру на президентских выборах вызвало в республике неоднозначную реакцию. У него немало сторонников, но хватает и тех, кто опасается, что кандидат, подчеркивающий свою независимость, на самом деле выполняет заказ одного из украинских олигархов. В частности, муссируется версия, что за спиной Зеленского маячит тень миллиардера Коломойского.

Впрочем, сам артист-политик такое подозрение отвергает:

«Еще не родился тот, кто будет мною управлять. Я управляем только двумя подростками – это мои дети. Игорь Валерьевич Коломойский– мой бизнес-партнер, и с ним комфортно вести дела».

Некоторые считают, что участие в выборах юмориста дискредитирует всю политическую систему страны. Некто Pupkin Shmupkin пишет: «Будь ласка - не перетворюйте країну на цирк, в якому клоуни стають президентами!» («Пожалуйста - не превращайте страну в цирк, в котором клоуны становятся президентами!»). Ему вторит Slat808: «Какой смысл менять одного клоуна на другого?»

Но никто и не меняет, считают другие. По их мнению, Зеленский призван не только развлекать и ошеломлять почтенную украинскую публику, но и отбирать очки у других ключевых игроков президентской кампании – Тимошенко и Порошенко. Но чем черт не шутит, вдруг он сам придет к финишу первым? Ведь случаи, когда политический аутсайдер становился фаворитом, вовсе не редки. Достаточно вспомнить Дональда Трампа, которому едва ли не все сулили поражение в схватке с Хиллари Клинтон.

«Конечно, президент должен быть актером, - считает Max Buzhanskiy. - А все остальные должны заниматься своими обязанностями: генеральный прокурор, председатель СБУ, глава Нацбанка, премьер, и тд. Но когда президент сам пытается выполнять все эти руководящие функции, назначив на эти и многие другие посты актеров, изображающих деятельность, это очень грустно».

Необычное предложение поступило от Вячеслава Горбенко: «Пускай те, кто ждет от Зеленского исполнения их желаний и его обещаний, возьмут с него слово - в случае невыполнения готов лет на пять, а то и на семь присесть в тюрьму за обман. Он же не такой политик как были до этого 28 лет? Тогда пускай и ответит по-новому, со своей ни разу ни бывавшей в политике командой».

Почему-то многие удивляются, что артист идет на выборы президента. Может, они забыли, что мэр столицы Украины – боксер, который тоже хотел возглавить страну? И чем хуже Зеленский? У него диплом юриста. От коррупции он отгорожен безупречной репутацией. Как написал один из пользователей социальной сети Volodimir Polochaninov:

«Зеленский просто девственник, постучавшийся в дверь борделя, где Порошенко дослужился до бандерши».

И нет ничего страшного, что у него нет программы. Да и многие ли помнят намерения кандидатов, за которых голосовали? Кажется, что-то там было про улучшение жизни. Но с каждым годом она становится все хуже. Так есть ли разница, за кого голосовать?

Автор: Валерий Бурт

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